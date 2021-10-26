Whisky｜拍賣史上最貴日本威士忌　山崎55年海外版索價6萬美金

「山崎」作為日本最高峰的單一麥芽威士忌而享譽世界，在國際拍賣會屢創天價，目前單瓶最貴的紀錄是「山崎55年」。2020年6月，日本酒商三得利以限量100瓶山崎55年、限日本居民抽籤的方式，以330萬日幣、約港幣22.5萬的價格賣出。

同年8月香港邦瀚斯（Bonhams），將之以620萬港元的價格成交，創下了日本威士忌的新高價紀錄。今年9月三得利再推出限量100瓶的山崎55年，但是售價拉到6萬美金，這次中國、美國、英國、台灣有機會可以購買。在思考投資報酬率之前，先讓喝到的人告訴你這一口超稀有的味道是什麼感覺。

日本「山崎55年」威士忌（圖片來源：samurai-zero）

表現侘寂的陳年威士忌

酒精濃度46%的山崎55年單一麥芽威士忌，跨越了三代山崎大師級調酒師，首先嚴選自日本威士忌的創始人之一——三得利創始人鳥井信治郎，於1960年代的「水楢」桶原酒；ミズナラ（Mizunara）是一種日本橡木。

再者，第二代總釀酒師佐治敬三，在1961年和1964年陳釀於美國白橡木桶的珍貴原酒。

最後，第三代總釀酒師鳥井信吾與第五代首席調配大師福輿伸二，2020年合作挑選並調配出山崎55年單一麥芽威士忌，其創作以時間的流逝和「侘寂」為靈感，用高超調配技藝表現不完美中的完美。福輿伸二先生表示，「我常將其他陳年威士忌視為藝術，但我認為山崎55年更像一尊佛像，平靜而神秘，需要時間去真正感受到內在。」

來自水楢木的豐富風味

三得利建議用勃艮第玻璃杯品嚐山崎55年，以捕捉其完整的複雜性。

因為水楢橡木桶讓酒體呈現深琥珀色，帶有玫瑰色光芒。帶有檀香木、雪松和成熟芒果香、乾椰子的味道。接著而來的是潮濕的味道，石蒜、綠色植物、寺廟。然後是樹脂的黏稠味，像是森林地面上的松針、橙醬的深苦甜味。

許多這個年齡的威士忌已經過了鼎盛時期，但山崎 55 的口感仍然非常有活力，第一口是一種震撼、柔軟和豐富的甜味，幾乎像蘭姆酒，完美地過渡到山崎特有的熱帶水果味，芒果和鳳梨。然後，輕微苦澀的如芝麻、榛子的堅果味。收尾帶有強烈的煙燻木味，如苦巧克力、柳橙果醬，餘味悠長甜美，仍略帶煙熏味。整支酒結尾的長度和力度，就像是為一場完美的表演起立鼓掌相媲美。

包裝部分預料跟之前差不多，酒瓶用玻璃噴砂寫出山崎與相關字樣，55燙金砂，盒子為塗上黑色駿河漆的水楢橡木盒，瓶口以手工製作的越前和紙包覆，並用山崎的總部——京都的編繩打結。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：拍賣史上最貴日本威士忌再現 山崎55年海外版價格6萬美金】