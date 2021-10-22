又一天價威士忌拍品｜蘇格蘭名廠The Dalmore新作875萬破亞洲紀錄

對於威士忌迷而言，還以為早年的天價威士忌們橫空出世，帶動高年份的珍稀之作價格水漲船高，同時買少見少。不過威士忌總不會令人失望，驚喜從不間斷，最近在香港蘇富比就有多年來享負盛名的The Dalmore高地單一麥芽威士忌拍賣，一套六款「The Dalmore Decades 6號典藏」最終以875萬港元成交，更打破了亞洲地區歷來最高價的威士忌拍品之紀錄，接下來看看這六款美酒如何珍稀罕見。

「The Dalmore Decades 6號典藏」（圖片來源：蘇富比）

是次的「The Dalmore Decades 6號典藏」是六款由品牌釀酒師Richard Paterson精挑細選的傑作，年份包括1951年、1967年、1979年、1980年、1995年和2000年，見證著品牌180多年歷史的釀造工藝在近60年來如何精煉萃取成頂級佳作，每一個年份都對品牌以至是蘇格蘭威士忌別具意義。說到The Dalmore，喜歡威士忌的朋友定不會陌生，在蘇格蘭威士忌產業上品牌亦有不少引以為傲的里程碑。例如在2010年，推出了世界上首款突破六位數關口的威士忌「The Dalmore 64 Trinitas」，當時全球只有三瓶。另一方面，2013年推出的「The Dalmore Paterson Collection」亦成為當時最貴的威士忌系列，在2017年更以100萬英鎊之天價售出。直到今天，「The Dalmore Decades 6號典藏」再創亞洲拍賣紀錄佳績，但象徵意義上卻遠超其金錢價值。

「The Dalmore Decades 6號典藏」（圖片來源：The Dalmore）

The Dalmore帶給大家味蕾上的享受從不令人失望，不過屢次創造驚人的價值實在令人驚喜，其實在拍賣場上不難見到品牌的縱影，在投資的角度來看，稀有威士忌在2020年的Knight Frank Wealth Report中顯示總價值增長了582%，定必稱得上為新興投資中能夠獲利最高的項目之一。威士忌迷不論飲用還是收藏愈來愈精是必然的，不過從近年的趨勢來看簡直是由精緻變成極致。而且在去年疫情時期，The Dalmore亦是唯一在英國的旅遊零售市場中有所增長的奢侈品牌，同時也是近兩年來增長最快的烈酒品牌。

The Dalmore Decades 1951「Royal Heritage」（圖片來源：The Dalmore）

現今品牌使用的蒸餾室正是1967建成（圖片來源：The Dalmore）

「The Dalmore Decades 6號典藏」中最備受注目的當然是年份最高的The Dalmore Decades 1951「Royal Heritage」，擁有60年歷史，使用雙雪莉桶陳年熟成，而且是釀酒廠創始人麥肯齊家族操刀的最後絕版之作。口感上帶有黑糖漿、生薑香料和可可粉的淡淡香味。至於The Dalmore Decades 1967「Expertly Composed Spirit」亦不遑多讓，現今品牌使用的蒸餾室正是於1967建成，53年之高年份再加上使用紅酒界赫赫有名的黑洞山教皇城堡葡萄酒的橡木桶熟成，別具複雜層次，帶有柑橘、濃郁咖啡粉和黑砂糖的香味，令人回味無窮。但說到最獨特的一款，或者會是The Dalmore Decades 2000「Into the New Millennium」這款相對年輕的作品，正如其名，是踏入千禧年的一刻、當晚凌晨12時02分釀造出來全蘇格蘭新千年的首桶新酒，而且完全背離品牌的常規做法：在Matusalem Oloroso雪莉酒桶中熟成20年，帶來黑瑪拉西諾櫻桃和黑巧克力味道，以及甘草和法式蘋果撻的稀有風味。是次系列每一款美酒都獨當一面，但結合起來除了更具份量之外，亦能夠完整地刻劃出品牌風光的近代史。