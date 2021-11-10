高質親民廚師發辦鮨白鳥　秋冬時令美饌必嚐大閘蟹及意大利白松露

悠長的夏天隨著冷鋒的到來而遠去，秋冬意濃令人食慾一振，也是時候品嚐食材至上的時令料理。城中不乏日本料理店，使得大家不用遠赴日本也能體驗到日本飲食文化，例如今回跟大家介紹位於尖沙咀的「鮨白鳥」，請來九州資深總廚原田誠先生主理，引入正宗的日本料理精萃，最新的廚師發辦菜單高質又親民，還可以品嚐到兩大金秋風物，以江蘇大閘蟹及意大利白松露入饌的頂級滋味。

比目魚馬糞海膽卷配蟹味噌丶白松露及意大利果醋

是次期間限定推出四款全新創作料理，引入來自意大利Alba地區的白松露以及江蘇大閘蟹，為映襯出白松露的馥郁幽香與大閘蟹的豐腴蟹粉，特意搜羅來自日本各地的當季食材如福岡的比目魚與馬糞海膽，由於是時令食材所以即使菜單由這個11月起供應至12月尾，但亦要視乎食材供應情況而定，有興趣的食客們要把握時機。當中的推薦菜式有「比目魚馬糞海膽卷配蟹味噌丶白松露及意大利果醋」以及「松葉蟹大閘蟹湯葉卷配白松露及黃味酢」，值得一提的是後者用上新鮮空運抵港的日本松葉蟹，兩大名蟹交織出無與倫比的鮮美。

松葉蟹大閘蟹湯葉卷配白松露及黃味酢

享用日本料理又怎少得名滿天下的和牛，是次也從九州引入極上「A5熊本和王」配搭白松露與大閘蟹，和牛的油香入口即溶，由於有白松露的映襯下並沒有滿滿的膩感，反而達到提鮮效果而別具豐富層次。順帶一提，稱之為「和王」是需要經過飼養28個月以上獲得A5或A4以上等級，油花標準等級同時需達到6以上，愛牛之人定必不容錯過。

A5熊本和王薄切配白松露野菜大閘蟹

除了以上這些能夠獨當一面的地方名物，是次也引入了不少來自日本的時令食材融入廚師發辦菜單之中。不單止以上提及的松葉蟹和大閘蟹，正值蟹季還為大家帶來渡蟹和旭蟹，嚴選之下都有著飽滿蟹膏以及鮮甜蟹肉；捉緊金秋的尾巴當然要嚐秋味之王秋刀魚，還有赤睦、沙甸魚及太刀魚等都是嚐鮮之選，至於獲得熊本縣金獎的極品對馬鯖魚，則以平城京時盛行的鹽漬及酢醃方式處理，以突顯迷人的豐腴脂香。

冷涮A5熊本和王配白松露大閘蟹蟹粉味噌汁

香港日本料理林立，不少食客們都或有著選擇困難，其實日本料理非常著重食材，所以除了要看廚師的功力之外，最重要的還有選擇和引入食材的能力。鮨白鳥的總廚原田誠先生來自九州，所以不難見到他為大家搜羅了不少同樣來自九州的名物，又曾在出生地熊本縣天草市的天草國際酒店出任首席大廚17年，亦由於太太的家族是紫菜世家，所以能夠提供上好的紫菜原材料來製作地道的九州卷物及壽司。

鮨白鳥的總廚原田誠先生

有著頂級美食，所以日本清酒都不容有失。在鮨白鳥可以品嚐到被譽為造酒之神的日本傳奇杜氏農口尚彥所創立的農口尚彥研究所之出品，農口尚彥曾獲日本政府及皇室頒發匠人最高榮譽獎項「現代名匠」，這位名匠現年八十多歲，曾兩度退休卻終於在2017年再度復出，自此成為清酒界震撼的新聞。是次可以品嚐到的「農口尚彦研究所純米酒」和「農口尚彦研究所純米大吟釀」，用以配搭大閘蟹及白松露就最為相得益彰。

「農口尚彦研究所純米酒」和「農口尚彦研究所純米大吟釀」

最後要介紹是次廚師發辦的菜單，於晚市時段設有三款菜單分別為「和」（1,080元）、「彩」（1,480元）及「七寶」（1,680元）。如果點選「七寶」的話可以可另加1,200元享用四款期間限定的極上料理。「七寶」菜單備有兩款前菜、兩款特級刺身、和王、燒物、十貫壽司及卷物、時令味噌湯及季節果物，皆由原田誠先生親自主理，親眼見到大師的功架手勢，亦是難得的一大樂事。

鮨白鳥