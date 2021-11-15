打邊爐｜手工精品火鍋大公別館　必嚐蕯摩和牛、燜鵝及乳豬特色鍋

雖然近日氣溫回暖，但我們知道立冬已過，寒流很快就會襲來，身體的能量流失當然要吃一頓溫暖飽肚的火鍋。「打邊爐」說得上是香港人最熱愛的飲食文化，別以為光是把食材涮熟便缺乏料理精萃，我們對於火鍋如何嘴刁連外國人見到都不禁驚艷。正如今回介紹給大家來自「大公別館」的最新精緻手工火鍋，搜羅自世界各地的優質食材，特色湯底鍋物絕對會令大家滿意。

火焰酒香薑蔥鵝鍋（圖片來源：大公別館）

位於荔枝角D2 Place的美食熱點「大公館」可能大家早已是座上客，至於「大公別館」則位於大公館內主打精品火鍋，最新迎合秋冬的菜單亦是由主廚陳偉庭師傅主理，首當其衝要說的當然是吸睛的特色鍋，首先有「火焰酒香薑蔥鵝鍋」，原來是受到順德名菜「火焰燜鵝」所啟發，皮脆肉嫩的鵝肉本來已經令人食指大動，上桌前會澆上玫瑰露再點火炙香，令湯底與鵝肉再添一份迷人的酒香。另一個「冬蔭功膏蟹乳豬鍋」則源自澳門的特色乳豬鍋，是次卻巧妙地配上冬陰功湯底，甚至以海鮮食材如原隻膏蟹丶新鮮海蝦及大蜆為湯底增添濃厚的鮮味，不過冬陰功的酸甜香辣卻可以解去鹹鮮的乳豬之膩，令人停不了一嚐再嚐。

冬蔭功膏蟹乳豬鍋（圖片來源：大公別館）

說過湯底鍋物，大家感興趣的當然還有火鍋配料，基本如花雕雞件、本地新鮮池板牛肉，食得刁鑽的還有牛骨髓、牛胸油等，雖然有時大家不論打邊爐還是燒烤對於飽肚的丸都可免則免，但大公別館的自家製丸類及餃子卻絕對不容錯過，一道招牌四寶丸足以震驚大家的味蕾，筆者最愛的有爽脆口感與鮮嫩多汁兼備的脆骨烏雞丸，此外芥末豬肉丸、芝心墨魚丸以及芫荽牛肉丸都適合不同口味人士。至於自家製的大公館餃子王以及鮑魚雞粒餃亦別具特色，但說到平凡卻最具人氣的，可能就要數自家製千層枝竹，吸盡鮮味十足的湯底回味無窮，完美地演繹出「綠葉」之重要。

以為這一道是和牛？其實是由陳偉庭師傅精心設計的「和牛雪葩」，最後可以這道冰涼的甜點作結（圖片來源：大公別館）

最後又怎少得牛肉，大公別館提供來自日本的蕯摩和牛翼板肉以及蕯摩和牛上後腰脊肉蓋，兩者的厚度、口感各有不同，相對於其他品種的和牛，蕯摩和牛的肉質更具口感、有著濃濃的牛肉香。此外來自美國的極黑和牛牛舌卻有著另一種風味，同樣充斥著滿滿的牛香而鮮嫩爽口，絕對會令人一片接一片享受停不了的滋味。