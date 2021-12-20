干邑｜路易十三Hermès聯乘版以435萬成交　哪些名酒投資回報高？

疫情不僅改變生活，也影響投資人的經濟市場，特別是股市、局勢的震盪，使不少人轉向愉悅投資作為避險性資產，讓頂級名酒的投資報酬率不斷上揚，儼然形成一股名酒投資熱潮，其中干邑又以其珍稀性和絕美風味，成為拍賣市場的常客。如同藝術收藏，干邑不僅是品味的象徵，也是被投資人視為「液體資產」的一種，特別是干邑在釀製時，需經過發酵、蒸餾、陳年和調和等四個嚴謹工序，精雕細琢的環節，如實地詮釋了干邑無可替代的尊榮非凡與頂級價值。

尊榮王者成為拍賣市場奢華標的

其實收藏干邑，在國外已具有相當悠久的歷史，可堪比強勢貨幣，像是2016年現身香港蘇富比秋季拍賣會上的路易十三「L’Odyssée D’un Roi 王者之傳奇征程」，由於是酒窖大師Baptiste Loiseau 分別為美洲、歐洲及亞洲為主題的特別訂製，更匯集法國頂級奢侈品牌愛馬仕（Hermès）、博藝府家（Puiforcat）及聖路易（Saint-Louis）的精湛工藝於一身，由50多位工匠，耗時超過1,000小時打造而成，因此分別於香港、紐約及倫敦等地，拍得總成交價為558,000美元的新高紀錄，令人咋舌。

相較其他品牌，為什麼路易十三會有如此高的獲益價值？細究其原因，這是源於每一瓶路易十三都是凝聚了歷代釀酒大師畢生的精湛技藝。

（Sourse：LOUIS XIII Cognac）

作為頂級干邑的代名詞，回溯路易十三的歷史，自1874年起，便由歷代酒窖大師以代代相傳的工藝技法，投注畢生精湛技藝釀製而成，特別是原料只選用法國干邑地區最中心地帶面積極小的大香檳區，得天獨厚白堊土質所生產出的白玉霓葡萄進行釀造；並存放在法國本土橡木純手工打造而成的陳年蒂爾肯橡木桶中，經過歲月的洗禮，與時光凝聚，由釀酒大師調和四十年到一百年多達1,200種的生命之水。向來有烈酒之王美稱的路易十三，是為了感謝並紀念法國國王法蘭西斯‧路易十三，因為正是這位國王授權將干邑地區法定化，並將干邑作為獨立分類。

歷經歲月考驗的存世增值性

每一年，釀酒大師都會精選多款最具陳年潛力的生命之水，為百年後的路易十三作準備，也因此，歷任釀酒大師雖然傾盡畢生手藝，仍無法在有生之年品嚐到自己親手釀的酒，換句話說，生產一瓶路易十三需要歷代傳人的共同努力，方得「時間的芬芳」，實屬為世界上最珍貴的佳釀。每一瓶路易十三，都融合了歷代酒窖大師的換桶工藝與調和藝術，用畢生追求未來百年的高品質陳釀，自然不是工業化生產模式可以比擬，讓干邑擁有鮮明的貴族血統，並非在全世界任一地域都能複製。

路易十三經典的水晶酒瓶原型，是以雅納克古戰場上發現的金屬酒瓶為靈感，打造了當年第一款路易十三酒瓶。如今的每一只酒瓶皆由技藝精湛的水晶匠人，以代代相傳的純熟技藝手工吹製，這不僅需要耗費11位工匠經17道工序手工打造，瓶頸更以20K金雕飾，瓶頭呈現象徵法國皇室的立體百合花形狀，並於瓶底和瓶塞刻有獨一無二之專屬序號，來彰顯尊貴的獨特性，這使得路易十三酒瓶的收藏價值亦特別高，光是一個酒瓶本身就擁有比其他品牌更非凡的身價。

回顧路易十三從2007年到2020年這13年間所表的全球限量版本，其價值已今非昔比，其中像是2008年推出限量358瓶的「路易十三黑珍限量至尊裝」，以及2009年的「黑蘊Rare Cask 43.8」，目前價值皆已翻漲一倍，身價不可同日而語，至於2014年「路易十三黑珍珠140周年紀念版」，目前更已飆升近三倍市值，當名酒數量只會喝一瓶少一瓶的銳減時，不妨選擇具有珍稀意涵的路易十三，作為長遠投資標的，這不僅是一種投資，更是一種生活品味，讓歷代酒窖大師悉心呵護的這份絕美臻品，作為家族傳世的財富累積及永恆印記。

關於路易十三

路易十三誕生於1874年，其名字緣起於法國國王法蘭西斯·路易十三，正是他授權干邑並將其作為生命之水中的獨立分類，也由此被後人尊稱為「干邑保護神」。每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配，嚴選最古老且最優質的生命之水釀造而成。如今，現任首席釀酒大師巴蒂斯特·盧瓦索（Baptiste Loiseau）悉心甄選出最優質的生命之水，並將其傳承給接班人，繼續路易十三的百年陳釀之旅。路易十三100%只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區的頂級葡萄進行釀造，由多達1,200種生命之水調配而成。其經典的水晶酒瓶均有技藝精湛的水晶匠人人工吹制，並將工藝代代相傳。路易十三能帶來一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴，散發著沒藥、蜂蜜、乾燥玫瑰、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果。路易十三是一種芬芳，凝聚時間的芬芳。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：名酒投資必知：路易十三干邑收藏價值如何？】