日本威士忌2022年4月加價　響、山崎、白州漲近3成酒饕們囤貨要快

威士忌的價格一直在上漲，特別是日本威士忌，連在拍賣市場都可以飆漲到原價的十倍，因此愛酒的人都信奉「當下」始終都是入手的最佳時機。不過近日SUNTORY三得利集團還是宣布了一個令人心痛的消息，為了擴建生產設施提高酒廠產能，2022年4月起旗下酒款正式調漲，達到漲幅最高28%酒品有響（Hibiki）30年、21年，以及山崎（Yamazaki）跟白州（Hakushu）的25年、18年。由三得利進口的幾款蘇格蘭威士忌，像是麥卡倫30年雪莉桶、格蘭菲迪（Glenfiddich）也在也在調漲行列。

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2021年11月，三得利透過官網表示，隨著威士忌市場在日本和海外的不斷擴大，已經積極投入資本增加蒸餾器和儲存器，但是部分產品仍不能完全滿足市場需求，為了穩定供應必須加強生產設施擴建，在日本新年度2022年4月1日（星期五）起對部分國產和進口威士忌產品進行價格調整。

日本新年度2022年4月1日（星期五）起對部分國產和進口威士忌產品進行價格調整。（suntory三得利官網）

日本威士忌在相當長的一段時間內遇到了陳年庫存短缺的問題，以2003年起頻頻獲得世界酒類競賽肯定的山崎威士忌為例，受到歐美國家的矚目之後，連帶帶起拍賣市場的追捧，因為產量稀少價格更加誇張。最典型的例子是，在日本以 27,500 美元推出的山崎55年，兩個月後在拍賣會上以超過 800,000 美元的價格售出。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：日本人氣威士忌 響、山崎、白川2022漲價】