干邑｜路易十三大容量烈酒升值強　3公升Louis XIII 8年增幅2萬8

以「干邑保護神」法國國王Louis XIII為名的珍貴干邑「路易十三」，是所有干邑中歷史最悠久、最富傳奇色彩的品牌，從1874年誕生至今近150年的歷史裡，多達1,200種生命之水調合出的頂級干邑，展現凝聚時間的芬芳甘醇。

品味路易十三不僅是一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴，還能像欣賞高級珠寶一般，由法國皇室御用品牌巴卡拉吹製透明水晶酒瓶，代表皇室的鳶尾花裝飾、瓶頸20K金雕飾襯托著琥珀色佳釀，讓最好的大香檳干邑閃閃發亮。向來在國際拍賣會上創下非凡佳績的路易十三，容量特別的品項更值得收藏，像是1.5公升、3公升的特殊版，作為家族傳承或是投資皆是至寶。

路易十三Le Jeroboam 3公升至尊瓶（Source：louisxiiicognac）

襯托干邑珍貴

法國百年水晶工坊人工吹製酒瓶

耗費數十載光陰、製作時繁雜的手續、凝聚了歷代釀酒大師畢生的精湛技藝，所有製作干邑花費的心力皆無法以工業化手段加速，這注定了路易十三天生稀有的特質，屢屢在國際拍賣會上創下非凡佳績。路易十三從1936年開始使用水晶打造酒瓶，由與諸多頂尖精品品牌，包含巴卡拉和聖路易水晶製作，每一瓶皆動用11位手藝最精湛的匠師、經過17道繁複的工序，以純手工逐步地吹製塑形，瓶頭與瓶底有同一個獨一無二的編號，更顯珍貴。

晶瑩剔透的水晶瓶中閃著金黃琥珀色的光芒，與酒瓶瓶頸上鑲嵌的20K金雕飾互相輝映。水晶瓶塞鐫刻著專屬序號，而鳶尾花紋飾是法國皇室的象徵圖騰，突顯路易十三尊貴的地位。精妙的花紋和神奇的魔力，讓每一瓶路易十三都像是稀有寶石般的難得。

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路易十三特殊版增值幅度高

路易十三干邑一般容量是700ml，加大版的1,500ml曾有2008年推出限量全球358瓶的黑珍限量至尊装，還有2017年限量全球500瓶的THE LEGACY大師傳承珍藏版。以後者為例，路易十三THE LEGACY大師傳承珍藏版1500ml在問世當年售價台幣 368,000元（折合約HK$ 103,380），2019年價格420,000元（折合約HK$ 117,990），短短2年時間就增加52,000元（折合約HK$ 14,600）。

如果收藏展示空間足夠，3000ml的超大容量可別錯過，2011年推出的「路易十三Le Jeroboam 3公升至尊瓶」，酒瓶本身就如同是水晶雕塑藝術品，加上精緻的橡木盒包裝與配搭四只國王水晶杯，未開箱便像是家裡多了一件高級家具，彰顯主人的實力與品味。必須一提的是，Le Jeroboam這個規格，因為瓶身製作相對困難，每年全球產量不到100瓶，上市時售價台幣798,000元（折合約HK$ 224,175），到了2021年市場價格已經來到台幣 898,000元（折合約HK$ 252,270），8年間增長台幣100,000元（折合約HK$ 28,100），平均每年增加超過1萬元（折合約HK$ 2,800），作為傳家與鎮店之寶，大器珍貴。

路易十三Le Jeroboam 3公升至尊瓶（Source：louisxiiicognac）

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：烈酒界的頂級珠寶 大容量路易十三增值幅度驚人】