全球首個無聊猿NFT餐廳美國開幕　快閃營運90日可用加密幣購物

NFT日新月異，並已殺入餐飲界，上年有位於美國的餐廳率先引入NFT概念，將餐廳會籍資格變成NFT供市場流通。今年業界再邁進一步，推出人氣NFT虛擬角色無聊猿BAYC為主題的餐廳，成為首家將NFT作品實體化的餐廳，並容許虛擬貨幣用作購買餐飲的貨幣。

(圖片來源：@JustBoredAndHungry / Twitter)

「無聊猿」原名無聊猿猴遊艇俱樂部（The Bored Ape Yacht Club），在幣圈簡稱為「猴子」、「無聊猿」、「BAYC」，或「Bored Ape」，2021年4月由Yuga Labs推出的社群組織，透過演算法編碼隨機創作出10,000個不同猿猴形象的NFT圖像，用家只要擁有其中一個的NFT（非同質化代幣）即可成為該社群會員。此項目最初構思是創始人思考在加密投資狂潮後，提前退休會過著「無聊生活」，而誕生這個作品。「無聊猿」在發佈時售價約 0.08 以太坊（ 約1700港元），現在購買一枚最底價為338,000 美元。（約26萬港元）。

【延伸閱讀：NFT踩入餐飲界 會籍20萬全球第一間nft餐廳2023年紐約開業】

第一所以NFT「無聊猿」為主題的餐廳 Bored & Hungry 由食品企業家兼「無聊猿」NFT #6184 擁有者 Andy Nguyen 於美國加州開辦，餐廳主題和裝修風格充滿「無聊猿」元素，為全球第一所以NFT為品牌的餐廳，暫時以不設座位快閃形式營運 90 天。

(圖片來源：@JustBoredAndHungry / Twitter)

這所餐廳除了餐飲食品外，還引入「Web3」營運元素。消費者能用加密貨幣 ETH（以太坊）或 $APE（ApeCoin）支付費用，也是第一家將 $APE 加密貨幣列為支付方式的餐廳，付款時只需掃二維碼QR Code，餐廳就能掃描顧客 MetaMask 錢包以用作結算帳目，而擁有加密貨幣或相關 NFT 的顧客還可享有如免費套餐組合等消費優惠。

除了變成餐飲主題外，「無聊猿」亦踩入荷里活，加密貨幣交易平台 Coinbase 宣布將以「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club）系列 NFT 為主軸製作電影三部曲：《The Degen Trilogy》，預期第一部將在 6 月上映。