Sake｜日本清酒一哥獺祭不為人知的7件事　紐約打造酒藏邁向世界

從岌岌可危的山口縣深山小酒藏變身為國際知名的清酒第一品牌，獺祭的目標始終專一而篤定。為了釀造出真正的美酒，旭酒造以此為宗旨而努力不息。

旭酒造於 1990 年研發的清酒品牌「獺祭」，問世以來的三十年間，締造了許多佳評及事蹟，並以「不斷挑戰的革命精神」在悠長的清酒釀造洪流中注入一股新意。獺祭可以說是大眾心中的清酒指標品牌，嚐過一口獺祭代表經典酒款「獺祭 純米大吟釀 二割三分」的細膩口感與獨特芳香，自然就能明白獺祭是如何征服國際，穿梭於各式各樣的名門國宴。其實說回根本，獺祭的魅力是來自於旭酒造將重心回歸於美味，以及勇於改變及挑戰世界的決心。

清酒品牌「獺祭」酒廠旭酒不為人知的7件事。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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獺祭在 2015 年身為登上白宮晚宴的清酒，一時國際間需求大增，因此在山口縣的偏遠深山中造了一幢12 層樓高的酒藏，作為邁向世界的開端。2018 年酒藏因為遭受暴雨不斷河川氾濫而停電，進而推出聲名大噪的「獺祭 島耕作」，幾個年頭過去了，依舊是不時被人們提起的精彩搶救計畫。在疫情肆虐全球的 2021 年，清酒需求大幅降低，又因為清酒無法長久存放，當然製造量也就隨之下降，但山田錦酒米的購買數量卻維持不變。有著「酒米之王」之稱的山田錦植育不易，旭酒造為了守護和山田錦農家的承諾，也為了保護山田錦能夠繼續被栽種，選擇了繼續全量購入，並開發了大量使用山田錦的產品「獺祭 甘酒」，以及病疫時代裡人手一瓶的「獺祭 消毒用酒精」（已停產）。沒有高調的宣傳手法，遇上困境旭酒造選擇忠於初心，堅持高品質與美味。越是艱困的時候，越能體現精神的可貴。

獺祭向世界的挑戰

作為挑戰世界頂端的清酒品牌，提高國際市場對於清酒的價值，便是旭酒造發下戰書的第一小步。於國際型酒類拍賣會，多以紅酒烈酒為大宗，為了讓世界認識清酒的品質和收藏價值，於 2020 年獺祭成為了第一支登上香港蘇富比拍賣會的清酒品牌，而最高得標價格為一支約 84 萬日圓（折合約港幣4萬7千多），成功寫下亮眼的序曲。

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持續向世界挑戰

旭酒造正在打造一座位於紐約的全新酒藏，預計於 2022 秋季竣工，以紐約作為邁向世界的重要據點，並有著強力的合作贊助夥伴——紐約洋基隊的支持，獺祭的美味不只跨海飄香，甚至可以改寫世界的飲酒習慣。現在，後疫情時代的來臨，國際間的熱鬧氣氛漸漸復甦，旭酒造為了因應炙手可熱的前景，於日本國內各大管道刊登了令人熱議的徵才資訊，不論年資經驗，將釀造部門藏人的起薪從標準的 21 萬日圓大幅度提升至 30 萬日圓（折合約港幣$17000）。不難想見，成就獺祭最重要的一部分終究是以手工釀造以及藏人豐富經驗所堆疊出來的匠心美味。

旭酒造對於品質的追求永無休止，獺祭的美味也不會止步或滿足現狀。珍視釀造，為了真正的美味而努力在所不惜。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：揭開日本清酒一哥「獺祭」 來自深山揚名國際的清酒傳奇】