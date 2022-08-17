一次吃遍環球頂級牛肉　灣仔法日扒房周末假日限定高級豪華Brunch

一日之計在於晨，吃早餐是一個健康好習慣，不過來到周末，又未必需要晨早起床，不少朋友會選擇直接吃一頓豐富的Brunch。今回介紹一家法日扒房提供優質豪華的早午餐體驗，可以品嚐到來自世界各地的優質牛肉及海鮮食材，配合嚴選美酒享受悠閒的假日。

「Délice de Bifteck」（圖片來源：BIFTECK）

位於灣仔的精緻法日扒房BIFTECK推出全新的「Fête du Bifteck」周末早午餐體驗，分有兩個主題：主打高質牛肉的「Délice de Bifteck」以及突顯海鮮滋味的「Délice de Fruits de Mer」。作為城中別具人氣的扒房，BIFTECK一字正是指牛扒，「Délice de Bifteck」提供的四道菜菜單包羅多款搜羅自全球的牛肉食材，首先有「美國Prime級生牛肉他他配魚子醬」所用的極佳級（Prime）牛肉在美國牛肉中僅佔百分之二，製作生牛肉他他突顯肉香，特意以鮮蛋黃提升順滑口感，再以魚子醬提鮮。美酒方面推薦以清爽優雅的「Henriot Brut Souverain N.V.」香檳配搭。

「美國Prime級生牛肉他他配魚子醬」（圖片來源：BIFTECK）

接下來有「A4和牛迷你漢堡配和牛清湯、和牛天婦羅及和牛西冷卷」彰顯出法日扒房的本色，牛西冷卷所採用的京都姬牛是市場上難得一見的食材，姬牛即是雌性黑毛和牛，原生於京都府綾部市的牧場，牛隻食好住好，飼料富含礦物質、酵母、維生素、澱粉及蛋白質，生長環境亦無壓力，肉質柔軟富有細膩肉香。「和牛天婦羅」則用上以葡萄酒酒粕為飼料的A5神戶和牛，以脂香甘甜而聞名。

「西班牙天然草飼牛、澳洲M7和牛及韓牛」（圖片來源：BIFTECK）

來到主菜就有來自三個不同產地、品種和部位的牛食「西班牙天然草飼牛、澳洲M7和牛及韓牛」，當中西班牙天然草飼牛出自Galicia山區，出產被譽為世界上最佳的肉品，因為在此放養的牛隻以新鮮草及粟米為主食，肉質帶有美麗的大理石油花。另外澳洲和牛卻是於澳洲牧場飼養的日本和牛，亦須遵從日本和牛飼養的規定，是次選用的肉品達到M7級別，油脂分佈平均，鮮味香濃。最後的韓牛與和牛的不同之處是脂肪含量較低，肉質較為緊實，以品嚐濃郁牛味為主。與主菜相配的美酒有來自澳洲Barossa Valley的「The Butchers Friend Shiraz，2018」，澳洲Shiraz出眾的微妙辛香與濃郁肉香最為合襯。

「Délice de Fruits de Mer」（圖片來源：BIFTECK）

此外，如果喜歡海鮮滋味的朋友亦可選擇風格輕盈的「Délice de Fruits de Mer」菜單，四道菜包括「是日海鮮他他配三文魚子」、「日本紅蟹肉迷你漢堡配龍蝦清湯及蟹肉沙律」、主菜「波士頓龍蝦意大利雲吞配馬賽魚湯」以及「甜品師精選」，值得留意的是主菜的法式馬賽魚湯用上新鮮青口及蜆肉烹煮，配上龍蝦肉意大利雲吞洋溢著濃濃的鮮味。

「Délice de Bifteck」／「Délice de Fruits de Mer」

價錢：每位598港元

（另加每位288港元選配品牌為是次菜單精心挑選的美酒配搭）

逢星期六、日及公眾假期（中午12時至下午3時30分）供應

地址：灣仔皇后大道東202號QRE Plaza 23樓