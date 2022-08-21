將軍澳新進駐和洋料理店　薰衣草主題夏日周末限定時令魚鮮推介

尋覓美食，是對生活質素的追求，區區有美食，在「新界東蘇豪區」將軍澳有一間今年5月才開業的和洋料理店，當中的時令焦點有以日本北海道的薰衣草季節為靈感設計的美饌及飲品，優雅花香風味切合盛夏，亦有周末限定的「是日廚師精選魚鮮推介」，愛好日餐的人士定要留意。

圖片來源：koi

位於將軍澳The Parkside的koi，位處寧靜氛圍的環境，有戶外用餐區可讓客人享受悠閒的時光。餐廳主打多元化的烹調方式及季節食材，例如於今夏逢星期五至日限定供應的「是日廚師精選魚鮮推介」（おすすめ），是按時令於日本當地搜羅回來的優質魚鮮，今夏的時令包括「伊佐木」、「紅娘魚」、「鯛魚」及「金線魚」等，伊佐木比一般白身魚脂肪含量偏高，口感柔軟多脂。

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於日本北海道正準備踏入薰衣草季節，餐廳特意地為菜單輕注浪漫元素，以薰衣草融入菜式及飲品，例如薰衣草牛油蝦意粉滲透出薰衣草獨有的淡淡清香，藉此提升海洋鮮味。甜點方面有雪糕銅鑼燒配薰衣草糖漿，以傳統日式銅鑼燒夾著紅豆或抹茶口味雪糕，並澆上以薰衣草馥郁炮製的甜美糖漿，外熱內凍再加上點點花香。同樣以自家製薰衣草糖漿設計的無酒精雞尾酒「紫深（Murasaki）」，是一杯芒果沙冰配香滑椰奶，突出薰衣草糖漿優雅的紫色系色調。

圖片來源：koi

另外，餐廳有一道馳名的黑松露慢煮和牛蓋飯，以日本A4和牛前腿肉製作，油花細緻的和牛與黑松露絕妙配合，色香味俱全。若是與大夥兒一同用餐，有十六串的燒鳥拼盤可以當作下酒菜，另可配上餐廳一系列的招牌雞尾酒及清酒。