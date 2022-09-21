集兩家頂尖食府於大成四手聯乘晚宴　體驗法日中菜的極致味蕾享受

對食有要求的朋友，對於食材及烹調功力都會有所追求，在今個9月尾，一場集兩家頂尖食府於大成的四手聯乘晚宴相信足以滿足食客的嚴格要求。

米芝蓮一星食府ZEST by Konishi的行政總廚小西充，及唐人館行政總廚張嘉裕師傅

於置地廣場的唐人館，展開一場由行政總廚張嘉裕師傅以及米芝蓮一星食府ZEST by Konishi的行政總廚小西充共同創造的10道菜聯乘菜單，唐人館向來主打食材優先的頂尖粵菜，而ZEST by Konishi則是開店不到一年的時間內摘下米芝蓮一星主打法日料理的藝術餐廳，將法日的細膩與中菜的精緻合而為一，為經典中菜重新演繹。

北海道毛蟹伴海膽吉士配瑤柱銀杏高湯

鱘魚子海膽伴大閘蟹粉撈本地紅蟹肉卷

首道菜是以相同類別食材，以兩位主廚各自擅長的烹調手法炮製，張師傅的鱘魚子海膽伴大閘蟹粉撈本地紅蟹肉卷極具層次，以大家熟悉的海鮮卷為靈感，食材方面用上本地紅蟹與當造江蘇大閘蟹蟹粉，先將蟹殼煉油，將紅蟹肉及蟹粉用熬製好的蟹油炒成餡料，然後加入煮至軟糯的廣肚以威化紙包好裹上麵包糠炸至金黃，沾上柑橘醬及新鮮海膽及鱘魚子一口食用，為晚宴打開動人的序幕。至於小西充創作的北海道毛蟹伴海膽吉士配瑤柱銀杏高湯以茶碗蒸為靈感，以毛蟹熬制湯底，底部海膽吉士配上中式炸瑤柱及銀杏，頂層再伴以新鮮海膽及以柚子檸檬汁勾起食慾。

日本鼈伴雲南松茸清湯配野生象拔蚌血燕雲吞

接下來的聯手菜式是日本鼈伴雲南松茸清湯配野生象拔蚌血燕雲吞，兩位主府以法中兩式手法去烹調日本珍貴食材鼈，先以傳統法式高湯製法將珍珠雞熬製兩天，加入日本鼈及雲南松茸烹煮兩小時，另一方面用上血燕及以海鹽打至起膠的野生象拔蚌作為雲吞餡，吸盡高湯精華每一口皆是極致高貴的味道。

慢燉本地帶皮牛尾拌炭烤牛骨髓燒日本山形米

主菜方面有燉本地帶皮牛尾拌炭烤牛骨髓燒日本山形米，牛尾以紅酒、白蘭地和砵酒連皮燉煮四小時，再去皮燉一小時，達致皮肉均鬆軟入味之效果。米飯方面要先準備牛骨熬製肉湯，將日本山形米以及薩摩和牛油脂伴乾蔥炒香再加入牛骨湯蒸煮，然後釀入牛髓再烘烤，令到米飯帶有極為濃郁的牛香，而酒燉牛尾則有效平衡米飯的油膩感。

說到這裡，相信大家已經食指大動，除了聯手菜式，是次菜單當然不少得兩位主廚各自的拿手菜式，例如小西充的平原雞兩食、張師傅的香煎鹵頂鴿釀法國藍龍蝦伴自家製鹹菜，還有唐人館招牌之作明爐叉燒鮑，一口氣嚐盡奢華滋味。聯手晚宴只會於9月26日至28日舉行三夜，每位5,880港元（另收加一），有興趣的食客需要從速預訂。