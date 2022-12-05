日本松阪牛初登香港　了解貴為三大和牛肉質特色　入口即融秘密

【和牛/ 日本】入冬是火鍋或燒肉的好時節，一頓牛肉盛宴溫暖又飽足。對於牛肉受好者而言和牛備受推崇，當中日本三大和牛更是令人一嚐傾心，不過即使是在香港這個美食天堂也並非容易入手的食材。不枉大家引頸以待已久，日本松阪牛終於在今個冬季登陸香港，既可以在餐廳享用或是買回家舉行私人盛宴亦可。

圖片來源：city’super

最近city’super與日本松阪牛協議會輸出部合作，將來自日本三重縣伊藤牧場的國寶級松阪牛引入香港，是為全港首次、更是獨家的一次，宛如藝術品一樣的松阪牛向來有嚴格的生產及出品準則，雖然難免有點高不可攀，但正因如此才顯得矜貴。伊藤牧場的松阪牛向來獲獎無數，曾於2017年至2019年連續三年獲「松阪肉牛共進會 」評選為「 優秀賞1席 」的極品松阪牛，是為世上最昂貴的牛肉之一，牧場憑著60年以上的飼養經驗，亦會嚴選血統純正的黑毛種處女和牛用心育成，以確保純正品質，每頭松阪牛均需於「松阪牛個體識別管理系統」上登記並配有官方頒發的松阪牛證明書以茲證明，每一頭皆是獨一無二。

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要選擇正宗的松阪牛，可以從包裝標籤入手。因為日本會為松阪牛實施胴體肉等級評估，由日本食肉格付協會所頒發證明，正宗松阪牛的包裝上會貼上三重縣松阪食肉公社的官方松阪牛貼紙代表此產品是受到認證的，並且從貼地中標示出個體識別號碼、產地、及牧場資料等，方便消費者追溯肉品來源。

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松阪牛肉質具備細緻的霜降油花，入口即融，這份美味全憑用心和專業的飼養過程。原來松阪牛從小開始便實行一牛一室的原則，具有個別的生活空間，並且會有飼養員定期為牛隻按摩，令牠們在無壓力的環境及心情之下慢活成長。至於飼料方面著重營養均衡，以小麥、大豆、粟米、大麥與自家栽培稻草調配而成，賦予其肉質香甜鮮美、油脂豐郁的特色。不少朋友愛和牛特別愛其油香，松阪牛與別不同的是，一般日本和牛的油脂融點為26度，至於前者則為17度甚至可低至14度，簡單來說將牛肉放置在常溫空間已能融化，所以入口定必即融，油脂帶有濃厚鮮美氣息，並且有著醇滑口感。

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是次合作，city’super成為了伊藤牧場位於香港的獨家零售商，而是次引入的肉品來自飼育期長達39至42.5個月的松阪牛，時間較長肉品質量也更高，肉味極為濃郁，遠遠超越一般牛肉油香蓋過肉香的常態。另一方面，已到港的肉品在脂肪分交錯等級（BMS）中皆獲最高級別12等，代表油花特別細緻均勻。並且鮮有地以完整一頭牛採買方式引進冰鮮A5級松阪牛和牛，所以具備不同部位供大家選擇，其中尤以和牛柳中心、和牛柳、和牛西冷、和牛稀少部位等最引人入勝，另外亦設有「日本冰鮮A5級松阪牛和牛日式火鍋用」、「日本冰鮮A5級松阪牛和牛日式燒肉用」等特別為家中舉行宴會而設的食材。

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假如大家想出外在舒適的環境下用餐，亦可選擇親臨品牌位於銅鑼灣糖街的「味蔵by city’super」，這家主打正宗日式料理的餐廳亦特別為了是次引入松阪牛推出一系列冬日松阪牛美饌，例如專為火鍋季節而準備的「松阪牛創作鍋」，用上了日本天然食材品牌茅乃舍出品的「茅乃舍特製木魚湯」，清香木魚湯最能突顯出肉質柔和味美的松阪牛本色；另外喜歡燒肉的朋友，必嚐最為軟嫩的臀部位置「鹽燒松阪牛赤身」，最好的食材適合最簡單的鹽燒做法。此外「秘製汁燒松阪牛」可選牛胸腹肉或牛肩小排，則可以品嚐秘製醬汁如何將肉香滋味提升層次。

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