強勢回歸的百年香檳小酒莊Lallier　強烈風土個性難得派對美酒

【聖誕節】令人興奮又期待的節慶即將接踵而來，配合歡愉的派對氣氛最適合莫過於享用香檳，樂於沉醉派對的朋友對於香檳定必有所認識，雖然香港的酒類市場如此大，但總有一些是大家久仰其名但又難以輕易找到的作品，例如今回介紹的Champagne Lallier，是一家產量小、擁有Grand Cru葡萄園的酒莊，最近終於回歸亞洲市場並在香港推出，Lallier的作品向來極具風土特色，亦是不少米芝蓮餐廳都會選用的佳釀，用來配搭美食最好不過。

圖片來源：Lallier

酒莊自1906年創立，過百年歷史當中紮根於兩個香檳區Grand Cru（特級）葡萄園區，分別是用作陳釀的酒窖位於「Aÿ」，而位於Côte des Blancs奧格Oger莊園則是現代化釀酒設施之中心，兩個園區代表著傳統工藝與先進技術的融合。酒莊的釀酒理念著重於發揮風土個性，並且用上漸進式調配、小批次釀造個別基酒、更長的陳釀期、可持續的葡萄種植、使用低添糖量、自家酵母等等工藝和技術來完美演繹出風土特色。

圖片來源：Lallier

在介紹酒莊佳釀之前，先為大家了解一下幾個重要的釀造工藝，使之奠定出與別不同的風格和特色。首先酒莊每年的作品會以突顯酒莊風格為重點，所以每款無年份作品都會加入少量儲備舊酒，令到每一瓶作品皆具備令人滿意的品質並有著豐富的層次及鮮度。此外，酒莊另一個獨特性是用上自家培植的酵母來發酵葡萄，這些天然酵母來自酒莊發源地Aÿ村的一塊只種植Chardonnay的Loridon葡萄園。根據作品的特性和年份，有部分的基酒會在橡木桶中進行乳酸發酵，這個做法可以賦予香檳平衡及華麗的口感，不過並非每一批次也會這樣做的，而會靈活地運用起來提升香檳風味。最後，為了保有香檳應有的風土特色，酒莊所有的作品的糖添加量（Dosage）保持在盡可能低的水平。

是次Champagne Lallier正式回歸亞洲市場，由金巴利集團首次在香港推出（圖片來源：Lallier）

品嚐酒莊的美酒，可以先從SÉRIE R的「R. 016」開始，這瓶作品旨在表現最純粹的風土個性本質，而且這個系列每年的作品都有各自的特色，至於「R. 016」則是表現出2016這個年份的複雜豐富，帶有柑橘類水果的芳香，伴隨著濃郁而紓緩的香醋味，適合用來配搭烤鵝肝、果凍、烤雞、沙烏斯芝士及甜點。另一瓶Lallier Rosé就以新鮮濃郁的豐富口感來吸引大家的味蕾，有著新鮮櫻桃、紅加侖子和覆盆子的香氣，還有淡淡的新鮮蘋果和柑橘味，在強烈的清新感之下還有微妙的酸味和鹹味回甘收尾，喜歡Rosé的朋友不容錯過。

酒莊的釀酒理念著重於發揮風土個性，是不少米芝蓮餐廳都會選用的佳釀，用來配搭美食最好不過（圖片來源：Lallier）

來到Blanc de Blanc這瓶作品跳出一般Chardonnay的限制，既有著Chardonnay出色的純淨和清新風格，來自Aÿ的風土則為此帶有柔和濃郁和精緻的力度，而且尾韻帶有來自白堊風土的濃郁礦物味以及柑橘香調，是一瓶會令人有所驚喜的作品。還有Blanc de Noirs這瓶佳作，是來自兩個互補的Pinot Noir特級葡萄園Aÿ和Verzy的代表作，帶有迷人的蜂蜜香甜，味道濃郁豐富，餘味以力度和深度為主。品嚐葡萄酒都想選一瓶好收成的年份，接下來這瓶Lallier Millésimé 2012就能滿足到大家，以同一收成期中特定成熟度的葡萄釀出的最為均衡的葡萄酒混釀而成，芳香撲鼻帶有高糖分柑橘類水果、新鮮白松露以及成熟果實的香氣，入口細膩而別具層次感，餘韻悠長如絲柔滑，帶有淡淡特級葡萄園風土賦予的鹹味。

最後不得不提酒莊標誌性的作品Lallier Ouvrage，是由酒莊釀酒大師手工打造的傑作，從品嚐這瓶作品可以深入了解到酒莊傳承已久的工藝味道。優雅而複雜的迷人芳香令人沉醉，帶有淡淡的泥土和礦物風味；味道和口感方面突顯精緻、清新、悠長的感覺，反映出背後的匠人釀造精神，帶有黃油和奶油蛋捲的香氣以及杏子的清新，餘韻極為悠長，適合大家細心品嚐，體會美酒在杯中與空氣交流之下帶來美妙的變化。