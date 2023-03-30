東京惠比壽串揚料理名店進駐香港　秘製手法驚喜的輕盈酥炸滋味

日式串燒、炸物、串揚向來是香港人最愛的日式料理之一，方便快捷，還可以搭配啤酒清酒，份量小而輕鬆享受多種不同的口味⋯⋯不過其實做得好的串揚殊不簡單，無論食材選擇還是製作手法都充滿匠人心思，今回為大家介紹來自東京的過江龍串揚名店。

圖片來源：串亭

串亭（Kushitei）的總店位於東京惠比壽，向來備受讚譽是日本最受歡迎的串揚料理店之一，進駐香港亦將日本職人看待美食的精神帶到本地。串亭的出品廣受好評來自於三個方面：食材、油以及炸漿。首先是食材方面，菜單是根據季節時令而更替的，串揚常見食材——雞肉出自優質牧場，肉質細嫩多汁、鮮香濃郁，和牛西冷口感飽滿細緻均勻。值得留意的還有香港店獨有的「炸特製冬菇免治肉串」及「炸生麩配帕爾瑪芝士串」。

圖片來源：串亭

日式料理講求突顯食材純粹風味，所以串揚並非為炸而炸，特色食材如炸鮑魚串，透過新鮮即炸來保留嫩滑質感，炸鵝肝串則可以鎖緊肉汁油香，是平日一般香煎做法難以達到的口感。此外，串揚炸得乾身，並無厚重的炸粉感覺，所用的油是百分百新鮮的葵花籽油並拒絕使用回鍋油，所以相對地健康又不失香脆不膩的口感。串亭另一個為人所津津樂道之處為秘製炸漿，能夠均勻覆蓋食材的表面所以能夠做到薄脆輕盈。

圖片來源：串亭

香港是串亭於海外的首家分店，選址尖沙咀，採用小店的形式別具風味，共設有20個座位，不過當中的8個座位皆為吧枱，客人可以親眼欣賞廚師烹調的功架，室內設計採用木系和風，設有柔和燈光營造出日式氛圍。串亭提供兩款串揚廚師發辦料理體驗，分別是十道菜及十二道菜，備有前菜、主食及甜點，可以體驗原汁原味的完整串揚風味，並推薦安坐吧枱；如果與親朋共享，菜單亦有單點菜式可供選擇。另一驚喜之處，是提供數款秘製醬汁配搭美食，可以根據廚師推薦選用或自行配搭嘗試，可以令串揚的口感味道提升。

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串亭Kushitei

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心地下G04至G05號舖

查詢：2688 6150

營業時間：星期二至星期日下午5時到晚上11時（星期一休息）