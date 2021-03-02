【Leica】聯乘「占士邦」推限量版相機　捨棄紅色打造黑金奢華

還記得去年尾由Daniel Craig主演的第五部007 James Bond電影《No Time To Die》別具話題性，正因為這是Daniel Craig 15年來參演007生涯的最後一部作品，本應在去年11月上映，最後預計延遲到今年10月，一些相關的聯乘產品早在去年已經推出，想不到最近原來還有一件新品釋出，而且並非典型的車錶酒，而是由Leica的Q2再加上Daniel Craig x Greg Williams的聯乘限量相機，實在是令人期待。

Greg Williams自Daniel拍攝首部《007》電影時已經為他拍照（圖片來源：gregwilliams.com）

Daniel Craig與Greg Williams的關係密不可分，後者自Daniel拍攝首部《007》電影時已經為他拍照。《007》之所以引人入勝，戲中特務一舉一動、所用的配件、座駕以至是言談都是紳士的典範，但有時想學也學不來，《007》始終是一部電影，是次的聯乘相機正好用藝術的角度讓我們去致敬。

Greg Williams（圖片來源：gregwilliams.com）

其實在戲中James Bond也有用過Leica M3來做監視行動，而是次的Leica Q2 「Daniel Craig x Greg Williams」卻是更高階的機款，規格上與Q2一樣，作為Q系的經典機款，在電子性能及用家體驗上更為提升，設計簡約卻別具古典味。是次的聯乘，卻在外觀上配上黑、金色調，優雅、奢華兩者兼得。

圖片來源：Leica

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此外，Q2本來最吸引人的就是重著機身質感，機身的菱格紋皮革、皮製背帶都帶來迷人的觸感，是次的外觀設計更一氣呵成，金屬圈、Leica的鐫刻標誌、以及限量序號等作為點綴，全機只有黑金兩色，大大提升了外型的整體格調，這種低調足以受萬民敬仰，而且捨棄了品牌標誌性的紅色，更顯獨特。此作只推出限量750部，建議零售價為$57,800。

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