香港建築師操刀設計　日本北海道山脈秘居　重新定義現代豪華風格

擁有一所豪華dream house相信是不少人努力工作的目標；除了數千尺、甚或上萬尺的空間、特高樓底、無敵大海景等等標準式的豪宅要求外，你又有否想過屏棄一切，在融入大自然中的住所隱居，也是另一種充滿格調的奢華？一起來看看比利時籍的香港知名建築師高仕棠（Kristof Crolla）於北海道的新作，也許會令你對豪華生活帶有全新的看法。

Kristof Crolla擅於將建築跟大自然融合在一起（LEAD

即使你對建築師Kristof Crolla的名字不太熟識，但只要你曾遇見過他與團隊於香港所設計的作品，相信亦會為你留下深刻印象，只因他流線多變的設計風格實在別樹一格。例如在維園綵燈會展出的水中浮月《萬燈喜月》（Golden Moon）、型格的《Dragon Skin Pavilion》以及於九龍灣零碳天地的《ZCB Bamboo Pavilion》，都是出自他的手筆。

九龍灣零碳天地的《ZCB Bamboo Pavilion》 （LEAD）

除了在香港標誌性的作品外，Kristof Crolla在去年於日本北海道的一個私人項目《YEZO》中，同樣獲得不少關注，早前亦成功摘下台灣金點概念設計獎年度最佳設計獎。

位於人煙稀少的北海道北部山脈中，是一片不受打擾的大自然，隨四季變化。Kristof 與他的團隊就在這裡利用引人入勝的景觀和實驗性設計方法，創造一個被大自然包圍的私人居所。當中的設計概念重新定義了真正豪華的現代含義，在安靜私密的空間中，看著一草一樹、水與雪、感受著陽光與空氣，離開煩囂的城市，讓身心與自然世界連接起來。

設計團隊利用引人入勝的景觀和實驗性方法，創造一個被大自然包圍的私人居所。（LEAD）

為了讓居住的人達到以上的生活體驗，作品除了保持Kristof Crolla一貫的流線的極簡主義外，這間小木屋的建築用料也非常講究。屋頂外殼結構是由膠合層壓木樑（GluLam）建造而成，該木樑以混凝土煙囪為中心旋轉下來，再蓋上從當地採購的黑色板岩。 GluLam木材是一種結構工程木材產品，用上它就可以減低對一般鋸木的依賴性，也是一個可持續性高的材料。《YEZO》的彎曲GluLam木梁經過精心設計和計算，可承受純張力，與直條橫梁相比，重量和材料減少了90％，大大減少了項目對生態的影響，同時降低建築成本和時間，流線的設計同時保持了空間的開揚感。

《YEZO》的彎曲GluLam木梁經過精心設計和計算，大大減少了項目對生態的影響。（LEAD）

雖然《YEZO》屬私人項目，不是每個人都能親身參觀和欣賞到它，但透過認識作品，實在令人非常期待在香港迎來如此新穎的住所設計。