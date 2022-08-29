【蟹宴】城中著名食蟹專門店　盛夏超限定蟹宴配特上花雕驅寒解毒

蟹香縈繞不散的滋味，是不少食客鍾情之處。香港也有食蟹專門店，以蟹入饌呈現新派食法，甚至對蟹黃有深入研究，設計出公母蟹粉最佳滋味的黃金比例。

特濃蟹粉蟹肉拌面（圖片來源：上三兩）

位於K11 MUSEA的「上三兩」對於蟹粉愛好者定必不會陌生，餐廳以蟹為主角，最優質的大閘蟹均超過150克，即三兩重，因而得名。當中一道招牌「特濃蟹粉蟹肉拌面」更是俘虜了不少朋友的味蕾，用上足十二隻大閘蟹的蟹粉炮製而成，對於蟹黃更有著嚴謹規定：公蟹粉及母蟹粉比例為五十八比四十二，而且拌麵的蟹黃為蟹肉及蟹油各佔一半，務求令人食客每一口都能嚐盡蟹中精華，達到完整的品蟹體驗。一道拌面殊不簡單，上桌時麵條及配料需要分開，「蟹肉雞湯羹」、「蟹腳肉」、「蟹公膏」、「蟹母膏」、「蟹油」、醬油及蟹醋可以因應喜好而自行配搭，設計出自己的專屬口味。

飛天鞦韆——三兩蟹粉薈（圖片來源：上三兩）

「特濃蟹粉蟹肉拌面」成名已久，餐廳於今夏亦有新作推出，挑戰食客嚴格的感官體驗。「三兩蟹粉薈」以韆鞦呈現，包括四款蟹品小點，每款兩份：「鮑魚蟹粉酥盒」以自家製酥皮盒盛載招牌蟹粉，再以金華火腿汁、雞湯、煲鮑魚的濃縮原汁燴製而成的南非吉品鮑魚，兼顧軟滑彈牙口感以及濃郁醉人的蟹粉及鮑魚香。另一道「三文魚卷配魚子醬」以西式技法將挪威三文魚柳拼砌出馬賽克風格，再以六十五度水溫慢煮，最能夠保留三文魚之嫩滑以及原汁原味。

飛天鞦韆——三兩蟹粉薈（圖片來源：上三兩）

「醉雞卷配蟹粉」是一道突顯傳統工藝之作，雞腿肉起骨慢煮浸入上三兩蟹自家秘製的陳年花雕，花雕以當歸、黨參及枸杞等高級藥材浸製而成，充滿東方魅力的濃郁酒香。至於「松葉蟹肉海膽蒸蛋」則帶有和式風味，選用昆布、小魚乾、木魚花等日本食材熬製高湯去提升蒸蛋的味道，再配合日本當地季節性的蟹肉和海膽可以讓人體驗到時令鮮甜的精緻料理。

特上花雕宴（圖片來源：上三兩）

食蟹又怎能夠沒有花雕，由於大閘蟹性寒，所以搭配性溫的花雕酒可以驅寒解毒，令食客食得安心之餘，亦能夠讓味蕾體驗為之提升。是次的「三兩蟹粉薈」可以加配「特上花雕宴」，選用入口芬芳馥郁的陳釀花雕老酒，體會美酒佳餚交織出醉人的滋味。新菜單是為期間限定之作，僅供應50份，對於蟹品情有獨鍾的朋友不容錯過。