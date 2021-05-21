威士忌杯入門：三款常見杯子不同效用　聞香、加冰、調酒

雖然酒是要來喝的，但其實在品飲的過程中，聞香是重要的一環，不論是葡萄酒、威士忌、甚至是啤酒，所以酒杯的形狀也為此而設計，對於威士忌，到底該用甚麼杯子？

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聞香杯

這個答案顯而易見，聞香當然是用聞香杯，其設計特點是鬱金香的形狀，杯口比杯身小是為了把氣味集中起來、鎖在杯口附近，同一道理也見於一般的葡萄酒杯。大家可能都聽過「鬱金香杯」，但又與之不同，主要是杯身長度。聞香杯杯身短，可以用手托著，手心的溫度可以傳至杯內，令酒因為高溫而進一步散發芳香。

剛才說過的鬱金香杯，與聞香杯不同之處是多了杯腳、杯身較長，相反地為了避免手掌的溫度傳入杯內，又或是手掌有其他氣味接近鼻子而影響酒香。

至於要選那一個牌子，酒界既有享負盛名的Riedel，專門對應不同的酒而設計出適合的杯子，用料也相當上承；還有法國著名水晶品牌Lalique，其出產的水晶製品及杯子以工藝而聞名；但說到威士忌，不得不提被蘇格蘭威士忌協會認可的唯一品牌Glencairn，杯子的形狀、以至厚度都特別為進階的威士忌酒款而設。其他的品牌如ISO杯、Eisch都是可以選擇的款式而有著信心保證。

「Rock」杯

相比起聞香杯，其實我們最先接觸的威士忌杯可能是Rock Glass。顧名思義，是適合on the rocks（加冰）飲用的杯子，較寬的杯身可以放入冰塊或冰波，也適合搖動杯身，有著較厚的杯底，同時也是調酒用杯。Rock Glass又有名為Old Fashioned Glass，是因為最經典威士忌雞尾酒Old Fashioned，就是用這個杯子來調製的。

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High Ball Glass

除了Rock Glass，針對雞尾酒而設的威士忌杯又有高球杯，顧名思義，是專為雞尾酒High Ball而設的，可以加入冰塊，甚至有調酒師特別為此而削出長條形的大冰塊。高球杯本身是調酒師常用的杯子，其設計簡單實用容量大，多款經典的雞尾酒都是用上高球杯，例如Mojito。當然High Ball作為威士忌的一個著名的飲法，除了酒吧，也算是威士忌迷家中必備的杯子。