干邑白蘭地｜一文解讀Cognac分級制度　入門進階各有品牌酒莊品嚐

白蘭地（Brandy）風味甘醇，擁有濃烈而雋永的酒香，在法國甚至有一句諺語提到「想當英雄就喝白蘭地」，這也顯示出其受重視的程度。而種類眾多的白蘭地中，又以干邑（Cognac）最具盛名，連知名文學家都不禁讚嘆它為「神仙飲用的甘露」。很多人應該都知道干邑白蘭地有XO等級，事實上，干邑白蘭地有嚴謹的分級制度，XO只是其中一種而已。

細看「干邑白蘭地」的分級制度，簡單學懂如何分類▼▼▼

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假如已具備入門基礎知識，則可就品牌、酒莊、口感等面向進行篩選，假如偏好大品牌，可選擇在全球享有高知名度的馬爹利（Martell）、軒尼詩（Hennessy）、人頭馬（Remy Martin）；倘若想跨足專業行家的殿堂，可試試只生產X.O等級以上的泰瑟隆（Tesseron），還有夢幻等級的路易十三（Louis XIII）。

（Instagram@Louis XIII）

在保存方面，雖然干邑的釀造原料也是葡萄，但一旦裝瓶就不會繼續陳化，不像葡萄酒會因為存放時間長短，造成風味上的差異，而且經過蒸餾後酒精濃度較高，香氣不易流失，只要避免陽光直射和溫差過大，未開瓶的干邑就能維持色澤與風味。至於已開瓶的干邑則勿存放超過六個月，因為酒精不斷接觸空氣容易蒸發，使獨特香氣和口感漸漸流失，而令極品佳釀最終變成平淡無味的液體。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：輕鬆搞懂干邑等級】